Разрыв договора о дружбе с Россией: Что задумал Порошенко

15:35 , Сегодня , Сегодня

"Дружбе" конец / Пресс-служба Президента

Президент Порошенко заявил о намерении Украины не продлевать Договор о дружбе с Россией. Без Табу разбирается, чего здесь больше – желания официально порвать все связи с государством-агрессором или же это политический ход, который призван стать козырем на предстоящих выборах.

Ни для кого не секрет, что даже сейчас, на пятом году войны с Россией, на уровне официальных документов Украина все еще достаточно прочно привязана к РФ. При этом большинство договоров и меморандумов утратили практическое значение еще после побега Януковича и смены власти, если не раньше. Но цивилизованного развода ждать приходится до сих пор, и некоторые скептики не уверены, что он случится в обозримом будущем.

Петр Порошенко на правах главного ньюсмейкера последних дней, однако, имеет иную точку зрения и располагает информацией потенциально взрывного характера. Ничем другим его смелое обещание расторгнуть в ближайшее время договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ объяснить не получается. Сам президент, похоже, дозрел до судьбоносного решения, и скорость его закрепления на бумаге зависит лишь от министерства иностранных дел, которое должно доработать необходимый пакет документов.

Интересно, что еще весной отдельные представители парламентской коалиции утверждали, что о расторжении договора, подписанного когда-то Кучмой не принудительно, а вполне сознательно, речи быть не может. Нельзя, понимаете ли, обрывать все концы, а то Путин нападет. Внимание, вопрос: помешали ли положения действующего документа российским войскам вторгнуться в Крым и на Донбасс? Определенно не помешали. Сколько ни называйте войну «террористической атакой отпускников в камуфляже», но это все же война, и контроль над частью украинской территории Киев потерял из-за невыполнения Москвой данных в позапрошлом десятилетии обязательств.

А теперь выясняется, что дело было в медлительности представителей дипломатического корпуса, излишне долго жонглировавших формулировками мотивации разрыва договора. Может даже показаться, что затяжка времени была сравнительно тонким политическим ходом. Риторику в духе «прочь от Москвы» ведь можно эффективно использовать в предвыборной программе не только переизбирающемуся президенту, а и его партии. Не удивляйтесь, среди не определившихся до сих пор с грядущим выбором граждан хватает тех, для кого бодрый марш навстречу европейским ценностям на фоне сгорающих мостов с РФ станет важным фактором при определении фаворита.

Это, правда, вступит в диссонанс с предвыборной программой Порошенко образца 2014 года. Да, многие могут справедливо заметить, что политтехнологи трудились над ней тогда, когда РФ лишь готовила завершающую стадию вторжения на Восток Украины. Но Крым-то уже был оккупирован! И потому тезис о попытке нормализовать межгосударственные отношения при помощи дипломатического таланта как сейчас звучит проигрышно, так и четыре года назад выглядел то ли проявлением слабости перед врагом, то ли демонстрацией вторичности украинской позиции. Впрочем, народ у нас такой, что лишь лицензионные соглашения читает быстрее и невнимательнее, нежели брошюрки с программами кандидатов. Да и предвыборные ролики по существу смотрит краем глаза.

В сложившейся ситуации логичным был бы и выход из состава СНГ. В мае близкие к власти источники даже утверждали, что это дело нескольких дней. Но в реальности Украина закрыла свой офис в организации только в августе, а о том, чтобы раз и навсегда покинуть «содружество», речи не идет вообще. Все из соображений корысти, поскольку по законам мертворожденного союза одиннадцати бывших советских республик на их территории признаются дипломы, полученные в странах-участницах, обеспечивается стабильное трудоустройство, транзит и многое другое. Именно так половинчатость позиции Киева объясняла недавно Ирина Луценко.

Снова получается разительный диссонанс между намерениями и действиями. Во времена, когда общественность осуждает несознательных сограждан, едущих на заработки в РФ, политическая элита делает так, чтобы с украинской стороны помех для таких «командировок» не было. И вообще, бывало ли хоть раз так, чтобы Украина успешно пользовалась правовыми нормами СНГ для удовлетворения своих потребностей, не задевая интересов России? Ответ очевиден.

Вот возможное создание инстанции, которая будет заниматься взысканием с Москвы компенсации за нанесенный нам ущерб – замысел толковый и благородный. Но правда в том, что за пределы изложенных на бумаге идей этот проект выйти может нескоро. А он действительно нужен, и не только для того, чтобы вытрясти все из «Газпрома» по мотивам решения Стокгольмского арбитража. Поскольку рассматривать этот орган лишь в контексте оккупированной части Донбасса, как это делает президент, слишком узко и несерьезно.

Важно понимать, что расторжение многочисленных договоров и сделок с Россией не повлечет за собой опасности того масштаба, о котором ранее назидательно предупреждали на Банковой и Грушевского. Если уж Порошенко и его свита решились на цивилизованный развод с соседом-агрессором, то они наверняка предварительно оценили все возможные риски. Но любое полезное начинание необходимо доводить до конца, а не останавливаться на полпути, подстраиваясь под направление ветра перемен. И концом в данной истории пока можно считать нечто менее радикальное, чем разрыв дипломатических отношений.

Виталий Могилевский, Без Табу