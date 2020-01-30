Слышала только от Зеленского: омбудсмен РФ опровергла заявления о новом обмене пленными

Террористка Москалькова говорит об отсутствии работы по обмену пленными

Российские террористы настаивают на том, что никаких переговоров и конкретных их результатов о следующем обмене уголовников на похищенных украинцев не существует.

В то же время президент Владимир Зеленский утверждает, что официальный Киев уже готовит списки для очередного намечающегося обмена.

В четверг, 30 января, называющая себя уполномоченной по несуществующим в РФ правам человека Татьяна Москалькова заявила о том, что работа по организации вызволения украинцев не ведется.

- Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении, - подчеркнула террористка. - Нахожусь в постоянном контакте с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, в данный момент не было.

Как воспринимать словам лживой оккупантки, непонятно, поскольку русские постоянно манипулируют на теме удерживаемых ими наших сограждан и выторговывают у властей Киева непричастных к конфликту на Донбассе преступников, а также свидетелей военных преступлений армии РФ в Луганской и Донецкой областях.

Вполне может быть, что своими речами об отсутствии переговоров Москалькова просто пытается показать, что Зеленскому в очередной раз придется пойти на уступки агрессорам, а иначе обмен не состоится. Впрочем, не исключен и вариант того, что президент пока не наладил контакт по очередному освобождению, но говорит об обратном.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.