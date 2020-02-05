Арахамия угрожал депутатам, которые не хотят голосовать за нужный закон, журналистами ФОТО

Арахамия угрожал натравить журналистов на тех, кто не голосовал за закон Зеленского

Днем во вторник, 4 февраля, в групповой переписке "слуг народа" в Whatsapp лидер фракции Давид Арахамия в открытую давил на не согласных поддержать законопроект Зеленского об изменении количества депутатов ВР.

Как свидетельствует фотография чата пропрезидентской партии, многие парламентарии боялись поддерживать сокращение мест в ВР, поскольку считали, что данные изменения лидеры Зе команды затеяли под перевыборы.

В таком случае у рядовых "слуг народа" не осталось бы шансов "страдать за Украину с зарплатами в 30 тысяч гривен".

“Голосуем 226. Потом 300 уже не факт, только после единства во фракции. Говорил только что с президентом. И не ведитесь на манипуляции, что это под перевыборы. Это не правда. Голосуем", – написал Арахамия перед выставлением документа на рассмотрение ВР.

А уже после принятия законопроекта большинством, нардеп перешел к открытым угрозам тем, кто не повиновался:

"Кто не голосовал, готовьтесь объяснять свою позицию журналистам. Перед этим прочитайте программу партии, которую представляете".

Напомним, вчера ВР предварительно поддержала своего главу Владимира Зеленского, который хочет ввести в Украине пропорциональную избирательную систему, а также на треть снизить количество парламентариев.

Окончательно одобрить новые нормы смогут лишь на следующей сессии ВР, а вступят в силу они только при начале работы парламента десятого созыва. Действующий состав законодательного органа будет работать до следующих выборов. К слову, голосовали "слуги народа" за проект закона, в который не вносили правки после его первого обсуждения в стена Рады, хотя Конституционный суд документ оформил с замечаниями. Но работу над ошибками в команде Зе не провели, сославшись на то, что решение КСУ "можно игнорировать".