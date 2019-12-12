"Слуга народа" возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО

"Слуга народа" возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО

Очередной нардеп от "Слуги народа" засветил свою секс-переписку. На этот раз отметилась Галина Третьякова и тут не обошлось без матраса.

Об этом сообщает "Информатор".

"Слуга народа", присутствуя в Раде, позабыла прикрыть свою переписку рукой и принялась обсуждать с любимым мужчиной планы на вечер.

Судя из переписки, муж политика Сергей Попов похвастался приобретением нового матраса, на что очень бурно отреагировала Третьякова.

"Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа", - написала нардеп.

Напомним, нардепы 9-го созыва установили настоящий рекорд по слитым перепискам, но больше всех пострадал Богдан Яременко, попытавшийся договориться о сексе без анала. Результат плачевен: он лишился должности.

Кроме Яременко, ранее за интересными действиями были также замечены Илья Кива и "слуга народа" Елена Криворучкина.