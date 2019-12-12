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"Слуга народа" возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО

Вчера, 21:40
"Слуга народа" возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО - фото 1
"Слуга народа" возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО

Очередной нардеп от "Слуги народа" засветил свою секс-переписку. На этот раз отметилась Галина Третьякова и тут не обошлось без матраса.

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Об этом сообщает "Информатор".

"Слуга народа", присутствуя в Раде, позабыла прикрыть свою переписку рукой и принялась обсуждать с любимым мужчиной планы на вечер.

'Слуга народа' возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО - фото 192718

Судя из переписки, муж политика Сергей Попов похвастался приобретением нового матраса, на что очень бурно отреагировала Третьякова.

"Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа", - написала нардеп.

'Слуга народа' возжелала секса на новом матрасе. Прямо в Раде – ФОТО - фото 192719

Напомним, нардепы 9-го созыва установили настоящий рекорд по слитым перепискам, но больше всех пострадал Богдан Яременко, попытавшийся договориться о сексе без анала. Результат плачевен: он лишился должности.

Кроме Яременко, ранее за интересными действиями были также замечены Илья Кива и "слуга народа" Елена Криворучкина.

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Информатор
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