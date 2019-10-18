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"Слуга народа" спалился за интимной перепиской с будущим топом "Укроборонпрома" (ФОТО)

17:00
Анатолий Остапенко сегодня ждет строптивых гостей - фото 1
Анатолий Остапенко сегодня ждет строптивых гостей

С момента первого заседания Верховной Рады девятого созыва прошло уже больше месяца, но у представителей пропрезидентской партии до сих пор не хватает мозгов спрятать свои смартфоны от камер журналистов.

Зашквары с переписочкой парламентариев случаются едва ли не каждый день.

Юзик прямо в Раде раздавал билеты на "квартал" (ФОТО)

Вчера утром, к примеру, Вячеслав Медяник обещал порешать проблемы своего бизнес-партнера с законом. С помощью заместителя Рябошапки Виктора Трепака. А уже ближе к вечеру в сети появились фотографии другой переписки - члена парламентского комитета по вопросам соцполитики Анатолия Остапенко с его приятелем "Лешей Сильченко". Последним оказался не рядовой герой-любовник нардепа, а директор департамента юридической поддержки и правовой экспертизы "Укроборонпрома".

В переписке чиновники договариваются о намеченной на сегодня встрече. Причем Сильченко спрашивает, приходить ли ему в костюме с бабочкой, на что получает ответ "в трусах".

То ли в шутку, то ли всерьез, юрист из госконцерна написал "трахать себя не дам".

'Слуга народа' спалился за интимной перепиской с будущим топом 'Укроборонпрома' (ФОТО) - фото 189741

В общем, "Слуги народа" продолжают шквариться, занимаясь абсолютно не связанными с работой делами в Раде - договариваются о сексуальных утехах, раздают билеты на "квартал" и обсуждают "х*и в ж*пах".

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