"Х*й им в ж*пу", - нардеп Радуцкий аргументировал назначение своего человека главой МОЗ

Радуцкий знает, что делать со сторонниками Супрун

Новоиспеченных народных депутатов от партии "Слуги народа" в Трускавце не обучали прятать телефоны от камер журналистов. Поэтому в первый же день заседания Рады баталии за портфели, которые новые власть имущие вели в мессенджерах, стали достоянием общественности.

После феерической переписки ополоумевшей ветеранши дегенеративно-протестных движений Лизы Богуцкой, в которой она рассказывала о "подготовке Порошенко к путчу" и "спасителе-Авакове", в скандал попал Борис Радуцкий.

Владелец клиники "Борис", которому прочили место министра здравоохранения, отказался от должности, но взамен, судя по всему, решил пропихнуть на место Уляны Супрун "своего человека".

По крайней мере, именно об этом он упомянул в переписке с неким Никоном Игорем в Watsup, который по данным СМИ является застройщиком Игорем Никоновым.

Как свидетельствуют фотографии, сделанные корреспондентом издания "Цензор.Нет", советник Зеленского без обиняков написал о том, что кандидатом на министерский портфель остается Зоряна Черненко, которая является его ставленницей.

В ответ на это утверждение собеседник Радуцкого написал: "А то все п*здят, что Супрун", на что владелец "Бориса" отреагировал фразой, которую от медика можно воспринимать как прямую угрозу:

"Х*й им в ж*пу".

Примечательно, что Радуцкий быстро узнал о том, что его переписка уже стала всем известна, после чего хотел предпринять попытку каким-то образом добиться снятия новостей.

Об этом он написал в мессенджере другому человеку, но получил совет не трогать "Цензор", поскольку "хуже будет, если напишут, что попытался снять".

Вторую переписку член Зе команды вел уже по-другому, пытаясь прижимать телефон к штанам возле детородных органов. Впрочем, не спалиться у него не получилось.