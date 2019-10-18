Юзик прямо в Раде раздавал билеты на "квартал" (ФОТО)

Юзик устроился реализатором билетов на квартал

Судя по всему, после перехода большей части команды студии "95 квартал" во властные структуры, заниматься реализацией билетов на шоу больше некому.

Поэтому приходятся "подрабатывать" нардепам. Так, журналисты зафиксировали, что Юрий Корявченков, известный как Юзик, в разгар рабочего дня занимался раздачей билетов на выступление артистов.

Большинство получивших приглос были коллегами артиста по партии.

В частности, один из билетиков достался член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник, который накануне обещал своему бизнес-партнеру порешать его проблемы с замглавы ГПУ Виктором Трепаком.

Так что в новых шоу "Квартала", которые народу вскоре покажут по ТВ, в зале будут сидеть политики из Зе команды. Многим из них придётся чуть ли не впервые оказаться по другую сторону сцены.

Что же касается Юзика и раздачи билетов, то это очередное дно от политиков, поскольку в Раде нужно заниматься несколько иной работой, а они, не читая законов, жмут зелёные кнопки, и решают кучу "левых" проблем".

А вот кума Юзика Елена Криворучкина и вовсе пыталась насуетить себе секс после принятия закона о снятии депутатской неприкосновенности.