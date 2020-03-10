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"Слуга народа" признан лучшим спортсменом Украины

10:00
"Слуга народа" признан лучшим спортсменом Украины - фото 1
"Слуга народа" признан лучшим спортсменом Украины

"Слуга народа" Жан Беленюк стал лауреатом Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Кроме слуги народа на звание лучшего спортсмена страны выдвигались биатлонист Дмитрий Пидручный и пловец Михаил Романчук. Однако удача улыбнулась Беленюку.

'Слуга народа' признан лучшим спортсменом Украины - фото 196994

Жан Беленюк с наградой

Пару борцу составила дзюдоистка Дарья Белодед. Ее признали лучшей спортсменкой Украины.

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Дарья Белодед

Для справки

Жан Беленюк – украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от фракции Слуга народа. Родился в Киеве, окончил МАУП и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. В 2016 г. стал серебряным призером на Олимпийских играх в Бразилии. С 2019 г. – народный депутат Украины. Несмотря на работу в Раде, занятия спортом не бросил. Подробнее о Беленюке читайте в нашем досье.

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Жан Беленюк Спорт Партия Слуга народа Новости Украина
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