"Слуга народа" признан лучшим спортсменом Украины

"Слуга народа" признан лучшим спортсменом Украины

"Слуга народа" Жан Беленюк стал лауреатом Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Кроме слуги народа на звание лучшего спортсмена страны выдвигались биатлонист Дмитрий Пидручный и пловец Михаил Романчук. Однако удача улыбнулась Беленюку.

Жан Беленюк с наградой

Пару борцу составила дзюдоистка Дарья Белодед. Ее признали лучшей спортсменкой Украины.

Дарья Белодед

Для справки

Жан Беленюк – украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от фракции Слуга народа. Родился в Киеве, окончил МАУП и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. В 2016 г. стал серебряным призером на Олимпийских играх в Бразилии. С 2019 г. – народный депутат Украины. Несмотря на работу в Раде, занятия спортом не бросил. Подробнее о Беленюке читайте в нашем досье.