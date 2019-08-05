Бабе- цветы:"Слуга народа" вляпался в сексистский скандал - ФОТО

Бабе - цветы:"Слуга народа" вляпался в сексистский скандал - ФОТО

"Слуга народа" Жан Беленюк вляпался в сексистский скандал. И все из-за одного поста в интернете.

Опубликовав в Instagram свое фото с медалью, спортсмен написал следующее:

"Бабе - цветы, спортсменам - медали! Смотри, не перепутай, Кутузов! Всем позитивного воскресенья".

Подобный подход к подаркам очень не понравился дамам.

"Бабе? Может девушке или женщине?", "Вот же быдло", "Вам кажется сексизм это ок в 21 веке?", - пишут разгневанные пользователи сети.

Отметим, что ранее подобную вольность допустил и президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая на форуме cтартапов Station F, глава державы решил подчеркнуть, насколько богата Украина на красивых женщин, но невзначай обидел их. Да, не каждой девушке понравится, когда ее называют "туристическим брендом".

Конечно, многие ничего плохого не заметили в словах президента, однако другим они показались очень сексистскими. В 2011 г. в похожий курьез попал и Виктор Янукович. Выступая в Давосе (Швейцария), он заявил, что "украинские женщины раздеваются, когда начинают цвести каштаны". А тут уж без комментариев.