"Слуга народа" потратит 1 млн на корпоратив

Слуга народа потратит 1 млн на корпоратив

Фракция "Слуги народа" потратит 1 млн грн на новогодний корпоратив.

Об этом заявил глава партии "СН" Александр Корниенко в интервью "Pavlovskynews".

Александр Корниенко

По словам политика, вечеринка "слуг" пройдет в одном из самых дорогих клубов столицы – "СHI". Кроме нардепов, на культурный отдых придут работники ОПУ и Кабмина. Цена вопроса: 1 млн грн, выплаченных частными спонсорами.

Однако далеко не все верят в эту цену. В частности, по мнению журналиста Андрея Павловского речь идет о 2-3 млн. грн.

"Конечно же можно поверить, что работают предприниматели, налоги платят, создают рабочие места и тут деньги партии дают, чтобы те с салютами отгуляли новогодний корпоратив. Я мало в это верю. Спонсоры которые платят за такой банкет хорошо понимают, что Слуги народа еще отработают вложенные в гулянку деньги", - подчеркнул работник СМИ.

Отметим, что Команда регулярно заботится о своих "слугах". При чем речь идет не только о пище телесной, но и духовной. Так, после феерической победы на выборах в Раду, для новоиспеченных нардепов организовали т. н. школу депутата. Но как оказалось, толку от этого было мало. Желая упредить новые "косяки" подчиненных, "Слуга народа" решила устроить новые курсы для своих членов. Подробности читайте по ссылке.

Напомним, Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив. С пианино.