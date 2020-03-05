Коронавирус из Китая Денис Шмыгаль Владимир Зеленский война на Донбассе

"Слуга народа" нашла замену Рябошапке: И вы ее отлично знаете

15:40
Слуга народа нашла замену Рябошапке: И вы ее отлично знаете - фото 1
Слуга народа нашла замену Рябошапке: И вы ее отлично знаете

Партия "Слуга народа" продолжает подыскивать кандидатуру на пост генпрокурора Украины. Ее выбор вас немало удивит.

Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, Команда Зе не прочь увидеть в ОГУ Ирину Венедиктову – нынешнюю главу ГБР. Кроме нее рассматривается и другая кандидатура - Сергея Ионушаса. Кому из них "слуги" (и лично Зеленский) отдают предпочтение пока что неизвестно.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

'Слуга народа' нашла замену Рябошапке: И вы ее отлично знаете - фото 196836

Ирина Венедиктова

Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ. 5 марта этот вопрос будет вынесен на повестку дня.

Отметим, что отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Руслан Рябошапка Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
"Нет результата — до свидания": Зеленский попрощался с Рябошапкой - фото 1
"Нет результата — до свидания": Зеленский "попрощался" с Рябошапкой
18:20
Ляшко заявил о скорой отмене всех массовых мероприятий - фото 1
В Украине из-за коронавируса запретят все массовые мероприятия
15:00
В Черновцах - новые подозрения на коронавирус - фото 1
Коронавирус в Черновцах: в больницу с подозрением положили еще двоих людей
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00