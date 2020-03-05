"Слуга народа" нашла замену Рябошапке: И вы ее отлично знаете

Слуга народа нашла замену Рябошапке: И вы ее отлично знаете

Партия "Слуга народа" продолжает подыскивать кандидатуру на пост генпрокурора Украины. Ее выбор вас немало удивит.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, Команда Зе не прочь увидеть в ОГУ Ирину Венедиктову – нынешнюю главу ГБР. Кроме нее рассматривается и другая кандидатура - Сергея Ионушаса. Кому из них "слуги" (и лично Зеленский) отдают предпочтение пока что неизвестно.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Ирина Венедиктова

Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ. 5 марта этот вопрос будет вынесен на повестку дня.

Отметим, что отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.