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Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие

22:00
Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие - фото 1
Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условие увольнения главы ОГУ Руслана Рябошапки.

Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Последней каплей, наверное, стало неподписание (подозрения - прим. ред.) по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - заявил политик, подчеркнув, что увольнение генпрокурора никак не связано с Игорем Коломойским.

"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - добавил "слуга народа".

Отметим, что несмотря на заверения Арахами, депутаты Коломойского имеют большой зуб на Рябошапку и всеми силами стараются того убрать, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.

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Руслан Рябошапка Офис генерального прокурора Давид Арахамия Новости Украина
РБК-Украина
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