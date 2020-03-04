Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие

Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условие увольнения главы ОГУ Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Последней каплей, наверное, стало неподписание (подозрения - прим. ред.) по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - заявил политик, подчеркнув, что увольнение генпрокурора никак не связано с Игорем Коломойским.

"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - добавил "слуга народа".