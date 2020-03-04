Рябошапку уволят: Арахамия назвал условие
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условие увольнения главы ОГУ Руслана Рябошапки.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Последней каплей, наверное, стало неподписание (подозрения - прим. ред.) по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - заявил политик, подчеркнув, что увольнение генпрокурора никак не связано с Игорем Коломойским.
"Просто реально - недоработка Офиса генерального прокурора. Там и заместители генерального прокурора", - добавил "слуга народа".
Отметим, что несмотря на заверения Арахами, депутаты Коломойского имеют большой зуб на Рябошапку и всеми силами стараются того убрать, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.