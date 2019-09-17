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"Никаких отговорок!" : Команда Зе проверит Кличко

21:00
"Никаких отговорок!" : Команда Зе проверит работу Кличко - фото 1
"Никаких отговорок!" : Команда Зе проверит работу Кличко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук разрешил провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко.

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Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко в Facebook.

"Проверке в Киеве быть! Благодарен премьер-министру Алексею Гончаруку за поддержку инициативы проведения аудита деятельности киевской власти. 48 часов хватило новому главе Кабмина, чтобы назначить проверку, которую предыдущая власть откладывала 5 лет", - написал "слуга народа" и подчеркнул, что проверка работы КМДА продлится до октября.

'Никаких отговорок!' : Команда Зе проверит Кличко - фото 187954

"Проверка всех структур начнется уже на следующей неделе и продлится до 8 октября. Будем следить за результатами вместе!", - добавил Ткаченко.

Напомним, что в июле 2019 г. между ОП и КМДА возник конфликт, который с назначением нового Кабмина перерос в новую фазу. Мэр Киева Виталий Кличко называет действия новой власти давлением на местную власть и грозится провести внеочередные выборы в мэрию. А "слуги народа" и не против.

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Виталий Кличко Александр Ткаченко КМДА Алексей Гончарук Новости Украина
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