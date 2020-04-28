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Слончаку избрали меру пресечения: Что известно?

18:07
Слончаку избрали меру пресечения: Что известно? - фото 1
Слончаку избрали меру пресечения: Что известно?

Во вторник, 28 апреля, Соломенский районный суд избрал меру пресечения экс-замглавы КГГА Владимиру Слончаку.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Судья Максим Вишняк постановил частично удовлетворить требование обвинения и отправил Владимира Слончака под ночной домашний арест: экс-зам Кличко должен находиться дома с 23.00 до 6:00 утра.

В свою очередь защита экс-чиновника пыталась добиться иного вердикта, называя подозрение и риски прокуратуры необоснованными. Кроме того адвокаты Слончака просили суд обратить внимание на то обстоятельство, что камеры патрульных не зафиксировали нанесение физического урона полицейскому.

Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского. Позже на скандал отреагировал мэр столицы Витилай Кличко и поспешил уволить своего подчиненного.

Сам же виновник происшествия свою вину признавать не спешит и объясняет свои действия обычными "эмоциями".

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Новости Украина Владимир Слончак суд Национальная полиция КГГА
Украинская правда
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