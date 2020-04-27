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"Ты на кого руку поднял?": В сеть слили видео пьяного дебоша зама Кличко

15:30
"Ты на кого руку поднял?": В сеть слили видео пьяного дебоша зама Кличко - фото 1
"Ты на кого руку поднял?": В сеть слили видео пьяного дебоша зама Кличко

СМИ опубликовали видео пьяного дебоша экс-замглавы КГГА Владимира Слончака.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Киев Оперативный".

В опубликованном видеоматериале видно, как полицейский просит Людмилу Костенко (депутата Киевсовета – прим ред.) предьявить водительское удостоверение. В ответ женщина пообещала стражам порядка "проблемы".

Немного погодя в диалог вмешался замглавы КГГА Владимир Слончак.

"Ты не быкуй, бл ... Давай еще раз сверим: два Land Cruiser и один Lexus. Че ты вы..ся, бл... ь! Я тебе третий раз показываю удостоверение, что ты три машины передо мной пропустил с нарушением государственных.. всех... ", - заявил чиновник.

В ответ полиция попросила мужчину вести себя потише. Тот начала оказывать сопротивление:

"Ты на кого руку поднял, ты?", - приговаривал Слончак.

Впоследствии буйный пассажир "Mercedes" был доставлен в отделение и оформлен по протоколу.

Напомним, в ночь на 27 апреля в центре Киева замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского. Позже на скандал отреагировал мэр столицы Витилай Кличко и поспешил уволить своего подчиненного.

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Владимир Слончак КГГА Национальная полиция Киев Новости Украина
Без табу
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