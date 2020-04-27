Уволенный заместитель Кличко вышел на связь и пояснил, почему быковал

Слончак более не сможет сидеть по левую руку Кличко / Соцсети

Герой дня - уже бывший киевский топ-чиновник Владимир Слончак - пришел в себя после куриного вечера, полного приключений, и дал комментарий относительно вчерашнего инцидента.

Слончак традиционно обвинил во всем полицию и заявил, что те нагло превысили полномочия.

Однако уже в следующем предложении извинился за свое хамское поведение, по итогам которого один из полицейских оказался в больнице, а сам Слончак - без работы.

Отметим, что извительно-обвинительный пост чиновника на фейсбуке прекрасно накладывается на видео самого инцидента с полицией, которое копы для своей защиты оперативно слили, а потому никакого двоякого толкования быкованию бывшего соратника Порошенко быть не может.