Уволенный заместитель Кличко вышел на связь и пояснил, почему быковал
Слончак более не сможет сидеть по левую руку Кличко / Соцсети
Герой дня - уже бывший киевский топ-чиновник Владимир Слончак - пришел в себя после куриного вечера, полного приключений, и дал комментарий относительно вчерашнего инцидента.
Слончак традиционно обвинил во всем полицию и заявил, что те нагло превысили полномочия.
Однако уже в следующем предложении извинился за свое хамское поведение, по итогам которого один из полицейских оказался в больнице, а сам Слончак - без работы.
Отметим, что извительно-обвинительный пост чиновника на фейсбуке прекрасно накладывается на видео самого инцидента с полицией, которое копы для своей защиты оперативно слили, а потому никакого двоякого толкования быкованию бывшего соратника Порошенко быть не может.
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