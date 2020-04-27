Зам Кличко зверски отлупил полицейского, результат предсказуем – ФОТО, ВИДЕО
В ночь на понедельник, 27 апреля, в центре Киева замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Остановив машину из-за выключенных фар, полиция попросила водителя предъявить документы.
После проверки прав, оказалось, что за рулем находится Людмила Костенко - депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
На установлении этого факта вся история бы и закончилась, однако в ситуацию решил вмешаться пассажир авто – замглавы КГГА Владимир Слончак.
Пригрозив полицейским тяжелыми последствиями и не получив ответной реакции, чиновник вышел из машины и избил полицейского.
Впоследствии правонарушитель был задержан, а страж порядка госпитализирован в больницу. На месте ЧП работала СОГ.
Что было дальше?
Услышав об инциденте, мэр Киева Виталий Кличко пообещал отреагировать на инцидент должным образом.
"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - заявил глава КГГА.
Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.
В свою очередь чиновник отрицает все обвинения и называет их провокацией. 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил его от занимаемой должности.