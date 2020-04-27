Зам Кличко зверски отлупил полицейского, результат предсказуем – ФОТО, ВИДЕО

Зам Кличко зверски отлупил полицейского, результат предсказуем – ВИДЕО

В ночь на понедельник, 27 апреля, в центре Киева замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Остановив машину из-за выключенных фар, полиция попросила водителя предъявить документы.

После проверки прав, оказалось, что за рулем находится Людмила Костенко - депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

На установлении этого факта вся история бы и закончилась, однако в ситуацию решил вмешаться пассажир авто – замглавы КГГА Владимир Слончак.

Пригрозив полицейским тяжелыми последствиями и не получив ответной реакции, чиновник вышел из машины и избил полицейского.

Впоследствии правонарушитель был задержан, а страж порядка госпитализирован в больницу. На месте ЧП работала СОГ.

Что было дальше?

Услышав об инциденте, мэр Киева Виталий Кличко пообещал отреагировать на инцидент должным образом.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - заявил глава КГГА.

Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.

В свою очередь чиновник отрицает все обвинения и называет их провокацией. 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил его от занимаемой должности.