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Кличко уволил своего зама за мордобой с полицией

12:29
Кличко уволил своего зама за мордобой с полицией - фото 1
Кличко уволил своего зама за мордобой с полицией

Глава КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака за драку с полицией.

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Об этом мэр Киева написал в Telegram.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил Кличко и попросил у всех прощения.

"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - добавил мэр Киева.

Напомним, в ночь на 27 апреля в центре Киева замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал разобраться с ситуацией.

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Новости Украина Владимир Слончак Виталий Кличко Национальная полиция КГГА
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