Проект президента: Сивохо заявил о показе поздравлений из Донецка по украинским каналам

Комик Сивохо пропагандирует дружбу с русскими под эгидой РПЦ

Во вторник, 7 января, ватные пропагандисты антиукраинских телеканалов примут участие в задуманном Зеленским "проекте по сплочению Украины".

Торжественное для мечтающих интегрировать Донбасс в ныне существующем виде событие анонсировал фанат России Сергей Сивохо, которого Зеленский сделал советником секретаря СНБО.

По словам чиновника, сегодня в эфирах телеканалов "112.Украина" и "Интер" покажут прямые включения из принадлежащих к гундяевской секте лавр - Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской, а также Голосеевского монастыря и напрямую из "дэнээрии".

Кроме самого несмешного КВНщика в отставке в организованном медведчуковским "112-м" и московскими попами проекте примет участие музыкант Олег Карамазов, который также известен своими пророссийскими взглядами. В 2015 году он называл революцию 2014 года "безумной" и заявлял о том, что Украина и Россия - "одна большая страна".

- Мы уверены, что это доброе дело должно стать примером милосердия, доброго и человеческого, символом единства украинского народа, что так важно сегодня, - подчеркнул Сивохо. - Проект "Люди вместо войны. Дети Донбасса" и подобные инициативы сейчас приоритете президента, который хочет объединить украинцев.

Напомним, в июле Сергей Сивохо баллотировался в нардепы на 49-м избирательном округе, но с треском пролетел. После этого комика решили назначить на должность в СНБО, что вполне согласуется с политикой президента Украины Владимира Зеленского по "обновлению" состава СНБО: 30 сентября 2019 г. глава государства уволил главу Совета Александра Данилюка, после чего впилил в него своих приближенных.