Сергей Сивохо идет в Раду. От Слуги народа
Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться от "Слуги народа"..
https://beztabu.net/novosti_t4952
Известно, что юморист выдвинется в нардепы по 49 мажоритарному округу (Константиновка, Донецкая область). Отметим, что и сам Сивохо от Донецка.
Напомним, не только Сивохо может вскоре пополнить ряды политиков.
Так, музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.
Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".
"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.
А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.
Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.
"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.
В Раду намылилися и шоумен Сергей Притула. С Вакарчуком на пару.