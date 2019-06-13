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Сергей Сивохо идет в Раду. От Слуги народа

Вчера, 22:59
Сергей Сивохо идет в Раду. От Слуга народа - фото 1
Сергей Сивохо идет в Раду. От Слуга народа

Комик Сергей Сивохо будет баллотироваться от "Слуги народа"..

Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО

Известно, что юморист выдвинется в нардепы по 49 мажоритарному округу (Константиновка, Донецкая область). Отметим, что и сам Сивохо от Донецка.

Напомним, не только Сивохо может вскоре пополнить ряды политиков.

Так, музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.

Однако музыкант все же не спешит пока становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.

В Раду намылилися и шоумен Сергей Притула. С Вакарчуком на пару.

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довыборы в Раду Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
УНН
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