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Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО

20:30
Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО - фото 1
Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО

Соцгруппа "Рейтинг" опубликовала свежие данные о выборах в Раду. Побеждает как всегда…

Огромный триумф: Слуга народа завоюет Раду

...."Слуга народа". Однако ее рейтинг слегка подупал. Если неделю назад он составлял 48,2 %, то теперь он достиг отметки 47,5%.

На втором месте по-прежнему "За життя" (10,4%), на третьем – "ЕС" Порошенко (7,9%), на четвертом – "Батькивщина" (7,5%), "Голос" Вакарчука набирает 6,4%

Слуга народа теряет рейтинги - ФОТО - фото 182604

Также интересно, что ранее партия музыканта и вовсе не попадала в Раду. До этого пятую строчку рейтинга занимала политсила Смешко – "Сила и честь".

Напомним, гарант Конституции и президент Украины Владимир Зеленский записал очередное ироничное послание. Адресатом его стал как бы парламент, но на самом деле - все граждане страны.

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