Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом" (ВИДЕО)

Соратник Зеленского Сивохо не скрывает своих пророссийских взглядов

Назначенный Владимиром Зеленским оветником секретаря СНБО адепт "русского мира" Сергей Сивохо окончательно вскрылся. Следующим заявлением от представляющего Зе команду чиновника вполне может быть обвинение украинской армии в "геноциде собственного народа".

Выступая в эфире пророссийского канала "Наш", действующий против Украины чиновник прокомментировал возможность нашей страны вступить в НАТО.

При этом Сивохо с нескрываемой радостью говорил о том, что шансов для членства в военно-политическом блоке у нас нет, да еще и повторил кремлевско-пропагандистскую мантру о "гражданской войне":

- Это же видно невооруженным глазом, что ничего не происходит в направлении членства в НАТО. Да, есть стремление, так, оно закреплено в документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны Альянса не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".