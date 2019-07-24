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Школа Вакарчука обучит "Слугу народа". Как такое возможно?

17:40
Школа Вакарчука обучит «Слугу народа». Как такое возможно? - фото 1
Школа Вакарчука обучит «Слугу народа». Как такое возможно?

После феерической победы "Слуг" на выборах в Раду, многие задались вопросом, пригодны ли они для работы в парламенте. Зеленые решили исправить этот косяк и провести тренинги для новоизбранных депутатов…в школе, где одним из директоров является Святослав Вакарчук.

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Об этом сообщает Киевская школа экономики.

"КШЭ реализует недельную усиленную программу профессионализации, которая углубит понимание социоэкономической ситуации в международном и национальном измерении, а также задаст набор навыков и компетенций, которые понадобятся народным депутатам в ежедневной работе. Программа базируется на лучших международных практиках, ведь в ее основу положен Гарвардский курс преподавания для взрослых", - отмечают в школе.

Школа Вакарчука обучит 'Слугу народа'. Как такое возможно? - фото 184835

О качестве образования судить не будем, но наличие Вакарчука в составе директоров учреждения не может не забавлять. Еще во время президентской кампании, он был последовательным критиком Владимира Зеленского. Дело дошло даже до интернет-батлов. Подробнее об этом читайте здесь.

Школа Вакарчука обучит 'Слугу народа'. Как такое возможно? - фото 184836

Напомним, Святослав Вакарчук оправдался за концерты перед выборами.

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Святослав Вакарчук Партия Слуга народа школа Новости Украина
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