Вакарчук объединится с Зеленским? Певец дал ответ

Вакарчук объединится с Зеленским? Певец дал ответ

21 июля Владимир Зеленский заявил о том, что желает видеть «Голос» Вакарчука в коалиции со «Слугой народа». У певца спросили, что он думает по этому поводу. И он дал ответ.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", - отметил Вакарчук и перечислил эти самые "линии".

"У нас есть несколько четких красных линий: первое - Украина движется в Европу, ЕС и НАТО, второе - должен быть четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания; третье - экономика без олигархов; четвертое - депутатов спускаем с неба на землю", - подчеркнул певец.

Отметим, что почти аналогичные требования (т.е., совпадения во взглядах – прим. ред) выдвигал и глава "Слуги" Дмитрий Разумков.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - заявил ранее политик.

Интересно, что часть пунктов партий "Голос" и "Слуга народа" действительно совпадают. А вот во взглядах на ЕС и НАТО могут возникнуть проблемы. В отличие от бывшего президента, Зеленский никогда не гарантировал стопроцентную евроинтеграцию, говоря, что "нехорошо вступать туда, где нас не ждут".