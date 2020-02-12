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"Шило на мыло": Порошенко высказался о назначении Ермака

09:20
"Шило на мыло": Порошенко высказался о назначении Ермака - фото 1
"Шило на мыло": Порошенко высказался о назначении Ермака

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал назначение Андрея Ермака главой ОПУ.

Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Наблюдая, как украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору, скатываясь к политике его умиротворения, они все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее саму Украину. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента не дают повода ни для радости, ни для злорадства. С одной стороны, шило на мыло, с другой – плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции", - заявил Петр Порошенко.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

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Петр Порошенко Андрей Ермак Андрей Богдан Офис Президента Новости Украина
Украинская првда
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