Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Политик 2 сезон: Дата выхода, сюжет, актеры и трейлер

14:32
Политик 2 - старая команда в сборе - фото 1
Политик 2 - старая команда в сборе

Совсем скоро состоится премьера второго сезона саркастически смешного сериала Райана Мэрфи "Политик". Чего ждать от продолжения полюбившейся истории - читайте на Без Табу.

Стримминговый гигант Netflix не особо любит вкладываться в дополнительную рекламу своих проектов, справедливо полагая, что сарафанное радио заменит расходы на маркетинг. Уже было много раз, что как будто из ниоткуда выстреливают хиты. Так было, например, с «Наркос», «Бумажный домом» и «Тьмой». Подобный эффект мы наблюдали и осенью 2019, когда нам на голову внезапно свалился шикарный сериал «Политик» - жесткая и остроумная сатира на американскую политическую систему, да и вообще – на современный мир.

Топ-10 лучших сериалов Netflix и еще один сериал

Сюжет сериала "Политик"

Автор сериала – прославленный шоураннер Райан Мерфи. Создателя «Американской истории ужасов» и еще кучи годных сериалов Netflix переманил к себе жирным контрактом на 300 млн долларов и полной творческой свободой. Плодом этого соглашения и стал «Политик». Вместе с Мерфи на новую работу перешел и его постоянный соавтор - сценарист Брэд Фальчук (если вам показалась, что это украинская фамилия, то вам не показалось). Кстати, это его стараниями в сериале оказалась Гвинет Пэлтроу (она же - девушка Фальчука).

Политик 2 сезон: Дата выхода, сюжет, актеры и трейлер - фото 201474

Гвинет Пэлтроу - звезда сериала "Политик"

Действие первого сезона разворачивается во всем нам с детства знакомой Санта-Барбаре. Местный подросток – циничный, но в глубине души очень ранимый богатей Пейтон Хобарт с детства мечтает стать президентом США, а потому готовится к должности уже сейчас. Он сколотил команду из «первой леди» и советников-политтехнологов. Первой станцией на пути в Белый дом должна стать выборная должность главы ученического совета школы.

Естественно, путь к победе будет на прост – вмешаются неразделенная любовь (конечно, однополая), интриги, предательства, обман и измены, а также лишения наследства и прочее, и прочее.

Во втором сезоне Пейтон поборется уже за более значимую выборную должность – он вознамерится избратья в сенат штата Нью-Йорк. Для этого он собирает старую команду и бросает вызов старожилу политики – сенатору Диди Стэндиш. Затравку нам показали в финале первого сезона и вот теперь мы узнаем, как это будет происходить, а также – окажется ли победа пирровой.

Постер

Политик 2 сезон: Дата выхода, сюжет, актеры и трейлер - фото 201475

Трейлер

Политик 2019 - смотреть онлайн первого сезона

Политик 2020 - смотреть онлайн второго сезона:

Актеры и роли 2 сезона

  • Бен Платт в роли Пейтона Хобарта
  • Зои Дойч в роли Инфинити Джексон
  • Люси Бойнтон в роли Астрид Слоун
  • Джулия Шлепфер в роли Элис Чарльз
  • Лора Дрейфусс в роли Макафи Уэстбрук
  • Тео Джермейн в роли Джеймса Салливена
  • Рэйн Джонс в роли Скай Лейтон
  • Гвинет Пэлтроу в роли Джорджины Хобарт
  • Джудит Лайт в роли Диди Стэндиш
  • Тедди Сирс в роли Уильяма
  • Бэтт Мидлер в роли Хаддасы Голд

Дата выхода

Премьера второго сезона «Политика» запланирована на 19 июня (в Украине – 20.06.2020). По своей традиции, Netflix выкладывает все 8 серий одновременно, так что, у вас будет возможность устроить небольшой киномарафон.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Политик Райан Мерфи Гвинет Пэлтроу Netflix Шоубиз Новости сериалов
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Нелюдя до сих пор не задержали - фото 1
На глазах у дочери: в Северодонецке пьяный мент выбросил жену с четвертого этажа ФОТО 18+
19:00
Порошенко собираются заключать под стражу - фото 1
Порошенко намерены арестовать за превышение полномочий
17:40
Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль - фото 1
Кабмин ужесточит наказание за нарушение карантина – Шмыгаль
14:56
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15