Политик 2 сезон: Дата выхода, сюжет, актеры и трейлер

Политик 2 - старая команда в сборе

Совсем скоро состоится премьера второго сезона саркастически смешного сериала Райана Мэрфи "Политик". Чего ждать от продолжения полюбившейся истории - читайте на Без Табу.

Стримминговый гигант Netflix не особо любит вкладываться в дополнительную рекламу своих проектов, справедливо полагая, что сарафанное радио заменит расходы на маркетинг. Уже было много раз, что как будто из ниоткуда выстреливают хиты. Так было, например, с «Наркос», «Бумажный домом» и «Тьмой». Подобный эффект мы наблюдали и осенью 2019, когда нам на голову внезапно свалился шикарный сериал «Политик» - жесткая и остроумная сатира на американскую политическую систему, да и вообще – на современный мир.

Сюжет сериала "Политик"

Автор сериала – прославленный шоураннер Райан Мерфи. Создателя «Американской истории ужасов» и еще кучи годных сериалов Netflix переманил к себе жирным контрактом на 300 млн долларов и полной творческой свободой. Плодом этого соглашения и стал «Политик». Вместе с Мерфи на новую работу перешел и его постоянный соавтор - сценарист Брэд Фальчук (если вам показалась, что это украинская фамилия, то вам не показалось). Кстати, это его стараниями в сериале оказалась Гвинет Пэлтроу (она же - девушка Фальчука).

Гвинет Пэлтроу - звезда сериала "Политик"

Действие первого сезона разворачивается во всем нам с детства знакомой Санта-Барбаре. Местный подросток – циничный, но в глубине души очень ранимый богатей Пейтон Хобарт с детства мечтает стать президентом США, а потому готовится к должности уже сейчас. Он сколотил команду из «первой леди» и советников-политтехнологов. Первой станцией на пути в Белый дом должна стать выборная должность главы ученического совета школы.

Естественно, путь к победе будет на прост – вмешаются неразделенная любовь (конечно, однополая), интриги, предательства, обман и измены, а также лишения наследства и прочее, и прочее.

Во втором сезоне Пейтон поборется уже за более значимую выборную должность – он вознамерится избратья в сенат штата Нью-Йорк. Для этого он собирает старую команду и бросает вызов старожилу политики – сенатору Диди Стэндиш. Затравку нам показали в финале первого сезона и вот теперь мы узнаем, как это будет происходить, а также – окажется ли победа пирровой.

Постер

Трейлер

Политик 2019 - смотреть онлайн первого сезона

Политик 2020 - смотреть онлайн второго сезона:

Актеры и роли 2 сезона

Бен Платт в роли Пейтона Хобарта

в роли Пейтона Хобарта Зои Дойч в роли Инфинити Джексон

в роли Инфинити Джексон Люси Бойнтон в роли Астрид Слоун

в роли Астрид Слоун Джулия Шлепфер в роли Элис Чарльз

в роли Элис Чарльз Лора Дрейфусс в роли Макафи Уэстбрук

в роли Макафи Уэстбрук Тео Джермейн в роли Джеймса Салливена

в роли Джеймса Салливена Рэйн Джонс в роли Скай Лейтон

в роли Скай Лейтон Гвинет Пэлтроу в роли Джорджины Хобарт

в роли Джорджины Хобарт Джудит Лайт в роли Диди Стэндиш

в роли Диди Стэндиш Тедди Сирс в роли Уильяма

в роли Уильяма Бэтт Мидлер в роли Хаддасы Голд

Дата выхода

Премьера второго сезона «Политика» запланирована на 19 июня (в Украине – 20.06.2020). По своей традиции, Netflix выкладывает все 8 серий одновременно, так что, у вас будет возможность устроить небольшой киномарафон.