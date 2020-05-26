Тьма - дата выхода третьего сезона, актеры и роли

Тьма разверзнется вновь 27 июня 2020

Один из лучших европейских сериалов последних лет - немецкий фантастический триллер Тьма - совсем скоро вернется на экраны с финальным третьим сезоном. Подробности - на Без Табу.

26 мая Netflix представил трейлер трейлер третьего сезона, назвал точную дату выхода и приоткрыл завесу тайну - что же будет в финальном сезоне сериала.

Сериал "Тьма" возник из ниоткуда в конце 2017 года стал хитом. Никому неизвестные у нас немецкие актеры стали героями, а тема путешествий во времени, любимая со времен первых "терминаторов" получила очень крутое развитие. С тех пор выход продолжения становился событием. Весьма долгожданным.

Дата выхода

Итак, третий сезон выходит на Netflix 27 июня 2020. По традиции - все серии сразу.

Пока не сообщается, сколько будет серий в третьем сезоне, но вскоре и без того все встанет на места. Напомним, в первом сезоне, который вышел в декабре 2017, было 10 серий, во втором - премьера 21 июня 2019 года - 8 серий.

Сюжет третьего сезона

Сериал рассказывает о путешествиях во времени с помощью временных дыр. Оказывается, и в прошлое, и в будущее можно попасть через временные разломы, однако бесследным эти посещения не будут - ни для мира, ни для самого путешественника.

В этом нас убеждают на примере небольшого немецкого городка, рядом с которым расположена пещера, где есть временная дыра, создающая аномалии и влияющая на местных жителей. Фишка сериала - разные поколения семей, а также и сами люди в разном возрасте (дети-подростки-взрослые-старики) - все они очень толково вписаны в сюжет и создают реальный эффект временной петли и перемещений во времени, а на самом деле - по кругу.

В первом сезоне на показали наше время (2019), 80-е (1986 и Чернобыль) и 50-е (1953). Во втором герои побывали в будущем (2052) и совсем далеком 1921. Если в первом сезоне все путешествия были на аматорском уровне, то во втором оказывается, что есть организация Sic Mundus, которая контролирует перемещения и тех, кто путешествует во времени.

Финал второго сезона вышел невероятным и поставил вопрос ребром, а что если это не путешествия во времени, а по параллельным вселенным?

После двух сезонов невероятных приключений героям наконец предстоит разорвать петлю времени и предотвратить что-то страшное.

Трейлер третьего сезона

Тьма 2020 - смотреть онлайн трейлер 3 сезона:

Актеры и роли

Луис Хофманн, Андреас Пичман и Дитрих Холлиндербаумер в роли Йонаса Канвальда

Даан Леннард Либренц и Себастьян Рудольф в роли Миккеля Нильсена /Микаэла Канвальда

Элла Ли и Майя Шёне в роли Ханны Канвальд

Анне Ратте-Полле в роли Инес Канвальд

Денис Шмидт в роли Себастьяна Крюгера

Флориан Панцнер в роли Даниэля Канвальда

Лиза Викари в роли Марты Нильсен

Мориц Ян в роли Магнуса Нильсена

Макс Шиммельпфенниг и Марк Вашке в роли Ноя