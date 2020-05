Топ-10 лучших сериалов Netflix и еще один сериал

Смотрите это немедленно / Netflix

Редакция Без Табу отвечает на сокровенный вопрос - как не потеряться и что посмотреть на Нетфликс. Вашему вниманию 10 лучших сериалов стримингового сервиса и один документальный проект.

Во время карантина остро встал вопрос, чем себя занять, а также - что посмотреть, когда кинотеатры и клубы закрыты. Восполнить эту дыру призваны сериалы и места их компактного обитания - стриминговые сервисы. Самым мощным и всеобъемлющим из них является американских гигант Netflix. Потеряться на нем легко, ведь посмотреть ВСЕ там прост невозможно, хотя, некоторые и пытаются. Для желающих - вот ссылочка с типа оглавлением.

Для тех, кто только начинает знакомство с Нетфликс, редакция Без Табу изготовила список стопроцентных хитов, которые точно не подведут. Ознакомившись с нашим Топ-10, можно смело отправляться далее по волнам и искать сериал только для вас. Ну, а пока же - ловите рекомендации от проверенных людей.

Топ-10 лучших сериалов Netflix

Карточный домик / House of Cards - 6 сезонов

С этого сериала в нашу жизнь и зашел Netflix. “Карточный домик” - был первым флагманским продуктом стримингового сервиса и остаётся его лицом и одним из самых популярных проектов до сегодняшнего дня. Иначе быть и не могло - крепкая история, авторский надзор самого Дэвида Финчера, а также блестящие актерские работы Робин Райт и Кевина Спейси. Это потом окажется, что последний в реальной жизни еще более отвязный и циничный шалун, чем его персонаж Фрэнк Андервуд, однако на уровень сериала это никак не влияет, во всяком случае - первые четыре сезона.

Карточный домик - смотреть онлайн трейлер 1 сезона:

Нарко / Narcos - 3 сезона + 2 сезона родственного проекта Нарко: Мексика

История борьбы с наркокартелями, которая стала настоящим трибьютом Пабло Эскобару, а также яркой иллюстрацией и назиданием для всех, кто жаждет легких денег и увлечен так называемой преступной романтикой. Шикарный первый сезон, крепкий второй, достойный третий, а также бойкое продолжение-кроссовер истории в Мексике (спойлер - с камео Эскобара и мужчин из третьего сезона) показали, что на наркоторговле можно зарабатывать абсолютно легально. Главное, чтобы рядом были уверенные в себе агенты Наркоконтроля.

Нарко - смотреть онлайн трейлер:

Черное зеркало / Black Mirror - 5 сезонов

Сериал-антология, которая не только шокирует, но и предсказывает. Некоторое из описанного в сериале уже в той или иной степени сбылось, остальное - где-то на подходе. Далеко не все 22 серии “Черного зеркала” - однозначные шедевры, тем не менее, каждый найдет в них что-то свое. Тем и хороши антологии.

Черное зеркало - смотреть онлайн трейлер культовой серии "Сан-Джуниперо" (S3E4) под Белинду Карлайл:

Очень странные дела / Stranger Things - 4 сезона

Выдающийся сериал с трепетно воссозданной атмосферой 80-х - для фанатов “Звездных войн”, “Назад в будущее” - самое оно, а для всех остальных бонусом идет добротная фантастика с шикарной актерской игрой буквально всех - и детей, и взрослых. Четвертый сезон обещает также экскурсию в СССР времен “Перестройки” - так что, охват ностальгии будет расширен максимально, правда, рады тому будут не все.

Очень странные дела 2020 - смотреть онлайн трейлер 4 сезона:

Охотник за разумом / Mindhunter - 2 сезона

Не все манияки одинаково полезны - герои данного сериала сие утверждение ежедневно опровергают, занимаясь одновременно и расследованиями, и научной работой. Проникнуть в сознание серийный убийц, понять, как устроены их мышление и внутренний мир, что ими движет и как это работает - вот такая задача стоит спецотдела ФБР в составе трех человек и под авторским надзором мастера триллера - Дэвида Финчера (если вам показалось, что в этом тексте уже упоминалось это имя, то вам не показалось).

Охотник за разумом - смотреть онлайн трейлер:

Ведьмак / Whitcher - пока 2 сезона

Экранизация рассказов культового польского ворчуна Анджея Сапковского, а также целой серии компьютерных игр по мотивам вышла дорогой, яркой, качественной и душевной. Опасения фанатов литературного Геральта - в прошлом, ведь “Ведьмак” получился и просто обязателен к просмотру.

Ведьмак - смотреть онлайн трейлер:

Половое воспитание / Sex Education - 3 сезона

Ирония, юмор и подростковые проблемы с сексом и всем остальным - беспроигрышный рецепт создания хит. Именно таким стал сериал "Половое воспитание". Здесь нет спецэффектов и громких имен (кроме Джиллиан Андерсон), однако это трогательное шоу цепляет и заставляет требовать продолжения. А потом еще и еще. Кстати, в отличие не попавшего в итоговый рейтинг сериала “Конец этого е***ого мира” с продолжением у Sex Education все в порядке.

Половое воспитание - смотреть онлайн трейлер:

Корона / Crown - то ли 5, то ли 6 сезонов

Блистательная и жутко дорогая экранизация учебника истории Великобритании второй половины ХХ века, замаскированная под историю британской королевской семьи во главе с королевой Елизаветой Второй. В “Короне” сначала Клер Фой, а затем Оливия Колман обстоятельно рассказывают о том, как трудно олицетворять.

Корона - смотреть онлайн трейлер:

13 причин почему / 13 Reasons Why - 4 сезона

Первый сезон этого сериала стал настоящими откровением - его не обсуждал только ленивый. Мнения, как всегда, разделились. Следующие сезоны смотрите по своему усмотрению, но первый обязательно уберите, хотя бы для того, чтобы узнать, как можно сделать больно человеку, даже не подозревая об этом. Или же - чтобы пройти новый раунд вашей любимой игры - а как бы поступил(а) в этой ситуации я.

13 причин почему - смотреть онлайн трейлер:

Оранжевый - хит сезона / Orange Is the New Black - 7 сезонов

Смех и слезы - куча иронии, шуточки на все случаи жизни и даже киевская школа, превращенная в тюрьму в одном из последних сезонов. Все это просто обязано быть просмотрено вами, особенно - на карантине, который в 2020-м - тоже в каком-то роде новый черный.

Оранжевый - хит сезона - смотреть онлайн трейлер:

БОНУС

Последний танец / The Last Dance, 2020

На одиннадцатом месте в топ-10 (вот такой парадокс) находится документальный фильм. Вообще, их на Нетфликс целая куча и посвящены они все возможным темам, от кулинарных изысканий пожилого японского пенсионера и невероятных приключений неуравновешенного хозяина частного питомника тигров до рассказов звезд о своих наркотических изысканиях. Однако из всего сонма выделим один - про Майкла Джордана.

Последний танец 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

10 серий химически чистой ностальгии не расскажут ничего нового фанатам НБА, зато объяснят всем остальным 99% зрителей, почему в 90-е иметь кепку с красным бычком было реально круто, а также расскажет вновь самого известного спортсмена планеты - Майкла Джордана.