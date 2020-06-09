Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир

Бумажный дом - спешите видеть

Без Табу рассказывает об одном из главных хитов 2020 года - испанском сериале "Бумажный дом", а также отвечает на главный вопрос - будет ли у истории продолжение.

Испанский феномен с отложенной популярностью

Пандемия коронавируса и связанные с ней сложности для некоторых оказались весьма полезными, открыв новые возможности. Это касается, например, сервиса видеоконференций Zoom, озолотившегося во время карантина. Точно также глобальная эпидемия подарила новую жизнь позабытому фильму 2011 года “Заражение”, чего уж говорить о более свежих проектах. На карантине все ломанулись смотреть сериалы и фильмы, до которых не доходили руки. И оказалось, что долгое время вне поля зрения была куча годного контента.

Одним из таких “счастливчиков” оказался, внимание, ИСПАНСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ (!!!!) сериал “Бумажный дом” (оригинальное название - La Casa de Papel). Этот сериал стал одним из главных хитов карантинных времен. Многие украинцы открыли для себя этот сериал и к своему удивлению узнали, что там уже целых ЧЕТЫРЕ сезона.

Участники ограбления века благодаря налету подучили географию

Премьера проекта состоялась в 2017 году. Однако тогда в родной Испании сериал не выстрелил - шоу выходило в формате одна серия в неделю, более того - с перерывами на праздники. В итоге динамичная история нескольких суток самого дерзкого ограбления в истории оказалась искусственно растянутой и люди просто не помнили, что было в предыдущем эпизоде.

Новая жизнь Бумажного дома

От провала проект спас Netflix - стриминговый гигант купил права на “Бумажный дом”, переделал его в Money Heist и внес в свою сетку, при этом вообще не тратясь на рекламу. 15 часовых эпизодов разделили на два сезона с сериями по 45 минут. Причем, сериал весьма удачно перемонтировали, создав напряжение и саспенс. Ну, а фишка Netflix выкладывать сезон целиком и сразу вернула истории динамику и кураж.

В тихом омуте

Дальнейшее сделала огромная сетка Netflix - сериал из базовой подписки стриминга разглядели и распробовали на вкус испаноязычные подписчики - сработал эффект “сарафанного радио”. Таким образом “Бумажный дом” получили новую жизнь, стал международным хитом 2018 года и заслужил продолжение.

Стриминг проспонсировал новые сезоны, существенно увеличил бюджет, что позволило привлечь к работе звезд (например, футбольных), расширить географию “злодейств” и поставить ограбления века на промышленные рейки. В новых сезонах сериал превратился в европейский вариант “11-12-13 друзей Оушена”.

Бумажный дом - сюжет сериала

Таинственный “ботаник”, именующий себя “Профессором”, собирает банду специалистов по ограблениям и готовит вместе с ними ограбление века - дерзкий налет на испанский монетный двор (тот самый “Бумажный дом”), целью которого была кража 2 500 000 000 евро. Детали своего плана “Профессор” составлял почти всю жизнь, к самой активной фазе банда готовилась 5 месяцев, а потому - это идеальный план, где все учтено, просчитано и просто не может не получиться.

Участники ограбления не знают друг друга и обращаются по кличкам - названиям городов мира. Между ними запрещены личные отношения и во главу угла поставлены расчет и профессионализм при выполнении плана, который, напомним, ИДЕАЛЕН.

Любовный треугольник по-испански: он, она и 2,5 млрд евро

Однако, это все-таки испанский сериал, именно эта культура подарила миру “Богатые тоже плачут” и другое мелодраматическое “мыло”, а значит, и здесь найдется место для сантиментов, любви, каверз, драмы и станет подтверждением старой аксиомы про все, что может пойти не так, пойдет не так, - трещину в идеальный план ограбления внесет ЛЮБОВЬ.

Именно такой сюжет первых двух сезонов (или первого - испанского), в дальнейшем же все пойдет по накатанной и мы не будем спойлерить.

Сильные женщины - фишка "Бумажного дома"

Трейлер

Бумажный дом - смотреть онлайн трейлер 1 сезона:

Бумажный дом - смотреть онлайн трейлер 3 сезона:

Бумажный дом - смотреть онлайн трейлер 4 сезона:

Бумажный дом - актеры и роли сериала

Ициар Итуньо в роли инспектора полиции Ракель Мурильо

в роли инспектора полиции Ракель Мурильо Фернандо Сото в роли помощника инспектора Анхеля Рубио.

в роли помощника инспектора Анхеля Рубио. Альваро Морте в роли «Профессора»

в роли «Профессора» Урсула Корберо в роли«Токио»

в роли«Токио» Пако Тоус в роли «Москвы»

в роли «Москвы» Хайме Лорэнте в роли«Денвера»

в роли«Денвера» Педро Алонсо в роли «Берлина»

в роли «Берлина» Альба Флорес в роли«Найроби»

в роли«Найроби» Мигель Эрран в роли «Рио»

в роли «Рио» Дарко Перич в роли «Хельсинки»

в роли «Хельсинки» Роберто Гарсия в роли «Осло»

в роли «Осло» Эстер Асебо в роли Моники Гастамбиде

в роли Моники Гастамбиде Мария Педраса в роли Элисон Паркер

в роли Элисон Паркер Энрике Арсе в роли Артуро Романа

в роли Артуро Романа Кити Манвер в роли матери Ракель Мурильо

в роли матери Ракель Мурильо Хуан Фернандес в роли полковника Прието

Песня

Главной музыкальной композицией сериала стала знаменитая песня итальянских партизан "Белла, Чао". Она звучит в сериале постоянно, более того - играет важную роль в повествовании. Для зрителей постарше эта знакомая с детства композиция стала приятным бонусом к и без того достойному сериалу, ну, а для всех остальных - поводом узнать ее историю в поисковиках.

Белла, Чао - смотреть онлайн песню из Бумажного дома:

Бумажный дом - будет ли 5 сезон

В Украине большинство людей познакомились с сериалом именно весной 2020 - в разгар карантина - как раз в это время (апрель 2020) вышел четвертый и последний на данный момент сезон сериал. Тем не менее на 4 сезонах создатели проекта не намерены останавливаться, тем более, что в мире еще так много мест, которые можно дерзко и остроумно ограбить.

Ожидается, что пятый сезон выйдет через год - Netflix даже называет точную дату - 8 мая 2021 года. Будем надеяться, что так и будет - и никакие карантины, пандемии, кризисы и прочие “негаразды” не помешают творцам “Бумажного дома”.