Сериал Чернобыль: Чем хорош фильм и почему он возмутил пропагандистов

Сериал "Чернобыль" вновь приковал внимание к катастрофе

Сериала канала HBO Чернобыль стал главным событием в мире кино и телевидения, отодвинув на второстепенные планы все остальное, включая Игру престолов и новые блокбастеры. Редакция Без Табу собрала реакции и отзывы на мини-сериал.

Сериал "Чернобыль" получил невероятно высокие оценки критиков - 9.7 на IMDb, шокировал зрителей, заставив вновь вспомнить о страшной трагедии, случившейся по вине руководства СССР. При этом руководитель СССР того времени - Михаил Горбачев - признался, что времени посмотреть "Чернобыль" не нашел, зато не забыл оправдаться и откреститься от травли академика Легасова.

В основу мини-сериала легла книга нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич. Сама Алексиевич в интервью НВ одобрила продукт своего сотрудничества с HBO, отметив, что благодаря сериалу тема вновь стала актуальной:

"Этот фильм мне понравился особенно тем, что его обсуждает молодежь, открывая для себя существование проблемы Чернобыля. Мне кажется, сериал попал на период формирования«экологического» сознания. Мы видим, как природа смыкается и недовольна нами. Обратите внимание, сколько у человечества проблем планетарного масштаба. Хорошо, если как можно больше людей будет говорить о Чернобыле".

Полная версия интервью Светланы Алексиевич Радио НВ:

Сам автор сериала - Крейг Мазин - считает, что главным достижением он считает, что люди в Украине, Беларуси и России очень тепло приняли "Чернобыль". Для него это важнее оценок критиков.

Стоит отметить, что в России, которая считается наследницей советской империи, сериал "Чернобыль" также был высоко оценен - его хвалили все - от писателя Михаил Веллер - до одиозных Тины Канделаки и главы минкульта Мединского.

Писатель Михаил Веллер о том, почему Чернобыль - это преступление СССР:

Впрочем, министерство культуры РФ уже готовит ответ - свой сериал о "Чернобыле", где главный герой - сотрудник КГБ, который ищет американский шпионов на атомной станции. Видимо, будет мешать агенту ЦРУ предупредить людей о радиации.

А пока русские не сняли свой "Чернобыль", за всех отдувается полоумный репортер "Комсомолки" Александр Коц, которому не понравилось, что американцы не показали в сериале итоговой победы СССР (это не шутка, он действительно так написал).

Коц посвятил критике сериала целую статью, однако все она свелась к поиску блох и попытке протащить ватную пропаганду.

Однако это все же меньшинство, большинство же получило качественную прививку от "Совка", - уверен блогер Антон Ходза.

Отметим, что скоро сериал "Чернобыль" покажут на украинском ТВ - он выйдет в эфире "1+1".