Чернобыль от HBO: о чем расскажут в финале сериала

Чернобыль - сериал, который покорил мир

Выход последнего, пятого эпизода сериала "Чернобыль", состоится 3 июня (4 июня в Украине), но миллионы людей по всему миру уже заждались развязки экранизации трагической истории об аварии на ЧАЭС.

И хотя всем известно, как развивались события на ЧАЭС в реальной жизни, серию действительно ждут с нетерпением - настолько щекочет нервы визуализация масштабнейшей трагедии.

Что же касается зрителей стран Запада, то для них сериал "Чернбыль" и вовсе стал во многом открытием. Для большинства из них авария на ЧАЭС была чем-то совершенно абстрактным, а последствия радиации и влияния партии на события в зоне отчуждения они даже представить себе не могли. Этим и можно объяснить столь крутой рейтинг сериала.

А в пятой серии, которую команда HBO назвала "Вечная память", речь пойдет о разбирательствах в причинах катастрофы.

Судя по трейлеру финального эпизода, Борис Щербина, Валерий Легасов и Ульяна Хомюк поставят крест на своих карьерах, но расскажут на заседании МАГАТЭ всю правду о трагедии.

Правда, в реальности подобного не было - Хомюк является выдуманным собирательным персонажем, а Щербина там и вовсе не присутствовал в качестве докладчика.

Впрочем, академика Легасова за рассказ правды в Совке действительно уничтожали. Его лишали наград, пытались приговорить за разглашение "секретных" данных, а потом и вовсе лишили места в научном совете Института атомной энергии имени И. В. Курчатова.

Смотрите трейлер финальной серии "Чернобыля" онлайн: