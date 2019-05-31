Чернобыль от HBO: что придумали создатели сериала, а что было на самом деле?

Сериал "Чернобыль" поразил мир

Проект американского телеканала, который просто разорвал рейтинги после провального сезона "Игры престолов", "Чернобыль" произвел эффект информационной бомбы в странах Запада. В Украине же показанные серии ленты можно назвать прививкой от Совка. И только лишь русских корчит от "Чернобыля".

Посмотревшие четыре эпизода сериала "Чернобыль" ватники не могут сдержать злости от того, что "в катастрофе обвиняют Россию". Хотя это просто у них срабатывает ассоциация: СССР = РФ.

Что же касается самой экранизации трагических событий 1986 года, то можно констатировать: HBO сделал то, что никому еще не удавалось - создал сериал, который претендует на полноценное раскрытие причин взрыва на ЧАЭС, а также на то, как партия пыталась скрыть катастрофу и справлялась с ее последствиями ценой десятков тысяч жизней. Но при этом факапы и киноляпы, допущенные сценаристами, режиссерами и другими участниками съемочного процесса столь незначительны, что повлиять на восприятие просто не могут.

Да, в кадрах подчас мелькают современные рюкзаки, а также спутниковые тарелки и пластиковые окна. Но на такие нюансы, честно говоря, зрителю обратить внимание очень уж трудно, поскольку почти все время просмотра каждой серии тебя в прямом смысле этого слова тошнит от жути происходившего в Припяти, Чернобыле и зоне отчуждения. Визуализация всех ужасов трагедии столь мощна, что все неточности однозначно можно простить.

Что же касается выдуманных героев и сюжетных линий, то здесь стоит отметить крутейшую работу всех экспертов: несмотря на то, что фильм художественный, достоверность передачи происходившего на высоте. Если рассматривать в комплексе. Но для упрощения передачи смысла пришлось, к примеру, выдумать Ульяну Хомюк. Никакой белорусской ученой, которая сыграла одну из ключевых ролей в борьбе с радиацией, не было. Эта героиня символизирует собирательный образ многочисленных академиков, физиков-ядерщиков и архитекторов, которые приехали в Припять после взрыва и занимались решением проблем тушения пожара, недопущения второго взрыва.

Еще одной неточностью, которой наверняка не было в реальной жизни, является поездка министра энергетики Щадова к шахтерам в глубинку. Представленная режиссером сцена, где горняки хамят чиновнику, а за спиной у того стоят автоматчики уж явно была невозможна в Союзе. Да и приезд целого министра для уговоров шахтеров выглядит совсем уж нереальным. В 86-м году все решалось с точностью наоборот: проходчиков из почти всех шахт России и Украины просто собрали начальники участков и директоры угледобывающих предприятий. Их принудительно отправляли на ЧАЭС, а никакого даже подобия бунта и быть не могло, какими бы жесткими горняки не были.

Немного изменены в сериале и некоторая хронология событий, но совсем незначительно. Связанные с аварией моменты переданы точно, как и разбирательства властей в первые дни катастрофы. А вот падение вертолета в разрушенное помещение третьего энергоблока произошло не в самом начале работ над ликвидацией последствий, а в ноябре 1986-го. Но для усиления драматургии этот момент "сдвинули".

Впрочем, лейтмотив "Чернобыля" от HBO - готовность скрывать проблему и от мира, и от своего же населения, кровавость советского режима, буквально пропитывает каждую серию. И тут не поспоришь. Проведение массовых первомайских демонстраций, нежелание срочно эвакуировать людей и полнейший руководства Союза воспринимать угрозу реальной имели место быть. Как и сокрытие нестабильности реактора РБМК, о которой было известно еще в 1976-м году, еще до введения Чернобыльской АЭС в эксплуатацию.