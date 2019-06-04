Чернобыль от HBO покажут на 1+1

Чернобыль покажут по украинскому ТВ

Во вторник, 4 июня, телеканал "1+1" объявил о скором показе мгновенно ставшего культовым и самым популярным в мире сериала "Чернобыль". Дата премьеры многосерийного фильма от HBO еще неизвестна.

Пять серий о самой экологической трагедии за всю историю человечества покажут в эфире "плюсов", за счет чего телеканал Игоря Коломойского, безусловно, поднимет свои рейтинги еще больше.

В преддверии парламентских выборов растущая популярность канала очень важна и для олигарха, и для партии "Слуга народа". Впрочем, "1+1" сроду не скупился на покупку лицензий для показа топовых сериалов и фильмов.

Что же касается "Чернобыля" от HBO, нет никаких сомнений в том, что его будут смотреть миллионы телезрителей по всей Украине. Нашумевший сериал побил все рейтинги IMDb и находится на первом месте, став лучшим многосерийным фильмом всех времен.

Невероятной популярностью на Западе проект обязан тому факту, что многие жители других стран в принципе знали лишь о факте трагедии, но даже близко не были ознакомлены с ее причинами и последствиями. Для большинства из них авария на ЧАЭС была чем-то совершенно абстрактным, а последствия радиации и влияния партии на события в зоне отчуждения они даже представить себе не могли. Жителям же постсоветских стран HBO просто предоставила яркие иллюстрации трагических событий на ЧАЭС.