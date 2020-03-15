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“Заражение”: Забытый хит 2011 года бьет все рекорды в сети

16:30
Джуд Лоу передает привет из 2011 года - фото 1
Джуд Лоу передает привет из 2011 года / "Заражение" - кадр из фильма

Пандемия коронавируса COVID-19 вернула из небытия драму Стивена Содерберга “Заражение”. Теперь его воспринимают как недооцененное пророчество. Как “Заражение” 9 лет назад предсказало беду - читайте на Без Табу.

Хит поневоле

Фильм Стивена Содерберга “Заражение” спустя почти десять лет после промеры стал мировым хитом. Его смотрит весь мир и удивляется, как же так вышло, что почти никто о нем не слышал раньше и не увидел в нем предостережения.

Эта лента не провалилась в прокате и собрала по миру два бюджета (скромно, но терпимо), на IMDB у него средние оценки, хотя, лента очень даже неплоха. Содерберг сумел собрать невероятный актерский ансамбль - Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Марион Котийяр, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишберн, а также привлек на небольшую, но важную роль саму Гвинет Пэлтороу. Тем не мене, фильм не выстрелил. Идея о том, что мир может заразиться и быть на грани гибели из-за, казалось, пустяка, тогда еще не казалась реальностью.

Сейчас “Заражение” оказалось в списке самых скачиваемых фильмов в iTunes Store в США, а в Google число поисковых запросов, содержащих название фильма, бьет все рекорды.

Если в декабре 2019, когда все только узнали о COVID-19, фильм занимал лишь 270 строчку в их каталоге популярности, то уже через три месяца "Заражение" отстает лишь от фильмов про Гарри Поттере. На пиратских торрентах юный волшебник давно в нокауте - все хотят смотреть только фильм откровение из 2011 года.

Заражение - трейлер

Заражение / Conagion 2011 - смотреть онлайн трейлер фильма:

 

Сюжет фильма

Все изменилось в 2020 году. Пандемия коронавируса распространилась по всей планете и убила более 5000 человек. Как и в фильме Стивена Содерберга, причиной ее стали летучие мыши.

Героиня, которую играет Пэлтроу, через рукопожатие заражается вирусом MEV-1 в Гонконге от шеф-повара, который приготовил свинину, а злополучная свинья, в свою очередь, была инфицирована летучей мышью.

Женщина возвращается домой в США, заболевает и в скором времени умирает. Умирает и ее сын, зато муж, которого играет Мэтт Дэймон, оказывается устойчив к этой инфекции.

Параллельно, нам показывают, как некогда цивилизованный мир сходит с ума, - конечно, до постапокалиптический картин из “Ходячих мертвецов” далеко, но пустые полки в магазинах, паникеры и сторонники теории заговора, драки за еду и топливо, мародерство и бытовая ненависть к чужакам - вполне реальны.

Нечто подобное происходит в мире и сейчас. К сожалению.

Заражение - актеры и роли

  • Марион Котийяр — доктор Леонора Орантес
  • Мэтт Деймон — Митч Эмхофф
  • Лоуренс Фишборн — доктор Эллис Чивер
  • Джуд Лоу — Алан Крумвьеде
  • Гвинет Пэлтроу — Бет Эмхофф
  • Кейт Уинслет — доктор Эрин Мирс
  • Брайан Крэнстон — контр-адмирал Хаггерти
  • Дженнифер Эль — Элли Хекстолл
  • Эллиотт Гулд — доктор Ян Сасмен
  • Чинь Хань — Сун Фен
  • Джон Хоукс — Роджер
  • Анна Джэкоби-Херон — Джори Эмхофф
  • Сэна Латан — Обри Чивер
  • Деметри Мартин — доктор Дэвид Айзенберг

Научная достоверность

Автора сценария фильма Скотт Бернса постарался придать фильму максимальную научную достоверность.

Теперь же его обвиняют в мировом заговоре и называют едва ли не членом мирового правительства, ведь он предсказал события 2020 года десять леь назад. В действительности Бернс пользовался открытыми источниками и просто смоделировал ситуацию.

Работая над сценарием, он консультировался у ведущих вирусологов и эпидемиологов, включая экспертов ВОЗ. И они нешуточно его напугали. "Когда я говорил со специалистами, все они подчеркивали, что эпидемия - это не вопрос "если", это вопрос "когда", - признался Бернс.

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Пандемия коронавируса Джуд Лоу Мэтт Деймон Кино Новости кино Кейт Уинслет Гвинет Пэлтроу Заражение Стивен Содерберг
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