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"Серьезные обвинения": СН отреагировала на выход Галушко из партии

14:00
"Серьезные обвинения": СН отреагировала на выход Галушко из партии - фото 1
"Серьезные обвинения": СН отреагировала на выход Галушко из партии

Партия "Слуга народа" отреагировала на решение народного депутата Николая Галушко выйти из состава политсилы.

"Слуги народа" тащит на местные выборы соратника Мангера

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook партии.

"Относительно заявления народного депутата от фракции «слуги народа» Николая Галушко. 26 сентября упомянутый депутат изложил в соцсети видеообращение к Президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "слуги народа" в округе № 97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "слуги народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

26 сентября народный депутат " Николай Галушко объявил о выходе из состава партии "Слуга народа". В своем обращении политик обвинил в бездействии президента Украины Владимира Зеленского, а Команду Зе в продаже мест партийных списках.

 

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