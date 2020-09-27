"Ничего не изменилось!": Нардеп от Слуги народа со скандалом покинул партию

"Ничего не изменилось!": Нардеп от Слуги народа заявил о выходе из партии

"Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из своей партии.

Об этом политик заявил в видеообращении в Facebook.

"Владимир Александрович (Зеленский – прим. ред.), в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло два года, но, к сожалению, ничего не изменилось", - отметил политик, обвинив свою политсилу в продажности.

"А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - добавил Николай Галушко.

Для справки

Николай Галушко (род. 1979) – экс-нардеп от партии Слуга народа. Родился в Челябинской области (РФ). В 2001 г. окончил Национальную академию внутренних дел. В 2002 -2005 гг. работал в структуре МВД. С 2017 занимал должность советником директора госпредприятия "Укрспирт". В 2019 г. избран народным депутатом от партии "Слуга народа" на 97-м округе (г. Бровары).

Отметим, что…

Николай Галушко далеко не первый нардеп, вышедший из Слуги народа за прошедший год. Ранее Команду Зе покинули Анна Скороход, Антон Поляков, Гео Лерос и коррупционер Александр Юрченко.