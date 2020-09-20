"Слуги народа" тащит на местные выборы соратника Мангера

Кандидат от "слуг" связан с убийцей Гандзюк

Представители пропрезидентской партии приютили у себя еще одного преступника. Само собой, не осужденного. Но причастного к гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Речь идет о Сергее Белике, которого "слуги" выдвинули на должность главы Лазурненской объединенной территориальной громады в Херсонской области.

Решение о поддержке кандидатуры зашкваренного персонажа нардепы приняли на сходке своей партии, а протащил Белика нардеп-мажоритарщик Алексей Ковалев.

Сейчас же Белик возглавляет Лазурненский поселковый совет. Ранее он участвовал в коррупционных преступлениях, связанных с попытками отмазать убийцу-Мангера от уголовной ответственности. Так, из бюджета поселка его голова отпиливал тысячи гривен адвокатам на тот момент еще главы облсовета. Более того, в рабочем кабинете нового фаворита "Слуг" в регионе в прошлом году проводили обыск, который касался расследования уголовного дела об убийстве Ганзюк.

Кроме того, как свидетельствуют материалы уголовного дела, через Белика организатор нападения Левин оформлял выделение земельного участка одному из убийц

Словом, выдвиженец от "Слуг народа" оказался по уши замазанным в деле об убийстве активистки. Как, в принципе, и сам подсудимый Мангер, который спонсировал партию Зеленского, чем обеспечил себе отсрочку от уголовной ответственности почти на год. Впрочем, при Порошенко дело Мангера вообще едва не слили и только под давлением активистов оно не было закрыто.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство. Мангера же сажать никто не собирался очень долго. Правоохранители постоянно пытались слить дело. Вполне может быть, что это связано с тем, что он профинансировал партию Зеленского "Слуга народа". А не так давно генпрокурор Венедиктова поспешила отдать приказ своим подчиненным о передаче дела в суд для рассмотрения по существу. При этом доказательств, собранных прокурорскими, явно не достаточно для вынесения обвинительного вердикта, в чем активисты усмотрели попытку окончательно слить производство об убийстве Гандзюк.

Тем не менее, в Печерском райсуде Киева после масштабных акций протеста решили посадить Мангера под стражу до 28 июля.