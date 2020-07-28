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Кучма вышел из ТКГ в Минске

13:34
Кучма вышел из ТКГ в Минске - фото 1
Кучма вышел из ТКГ в Минске

Второй президент Украины Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы в Минске.

Леонид Кучма хочет уйти из ТКГ – Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - прокомментировал отставку политика Владимир Зеленский.

В свою очередь Леонид Кучма заявил, что "за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности".

Для справки

Леонид Кучма уже входил в состав Минской группы с 2014 по 2018 гг. В 2018 г., жалуясь на проблемы со здоровьем, он передал свой пост экс-зам главы МИД Руслану Демченко.

В 2019 г., после победы на выборах Владимира Зеленского, второй президент Украины снова вошел в Минскую группу.

На этой должности политик успел отметиться одним скандальным заявлением в адрес ВСУ и подписанием нашумевшей формулы Штайнмайера.

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Леонид Кучма Владимир Зеленский Офис Президента АТО Трехсторонняя контактная группа Новости Украина
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