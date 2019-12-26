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СБУшник задавил насмерть двух человек – ФОТО

21:40
СБУшник задавил насмерть двух человек – ФОТО - фото 1
СБУшник задавил насмерть двух человек – ФОТО

В среду, 25 декабря, в Хмельницкой области сотрудник СБУ задавил двух пешеходов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Около 8 часов вечера правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Daewoo Lanos", совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

СБУшник задавил насмерть двух человек – ФОТО - фото 193432

Как уточнили в бюро, во время ДТП имело место превышение скорости.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющего транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц").

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, начальник из Нацгвардии сбил двух детей. Раскрыты детали.

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