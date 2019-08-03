Нацгвардеец с наркотой устроил Форсаж и разгромил шаурму – ФОТО, ВИДЕО

Нацгвардеец под наркотой устроил Форсаж и разгромил шаурму

В ночь на субботу, 3 августа, в Киеве служащий Нацгвардии устроил ДТП, скрываясь от полиции.

ЧП приключилось у Троещинского рынка.

Уходя от правоохранителей, военный врезался в авто службы такси Bolt. От удара машину протаранило киоск с шаурмой.

Виновника ДТП задержала полиция. При обыске авто у него обнаружили порошок, напоминающий амфетамин.

На месте инцидента работали три патруля и одна карета скорой помощи.

Напомним, в Днепре перевернулась маршрутка с людьми.