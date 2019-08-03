Нацгвардеец с наркотой устроил Форсаж и разгромил шаурму – ФОТО, ВИДЕО
Нацгвардеец под наркотой устроил Форсаж и разгромил шаурму
В ночь на субботу, 3 августа, в Киеве служащий Нацгвардии устроил ДТП, скрываясь от полиции.
ЧП приключилось у Троещинского рынка.
Уходя от правоохранителей, военный врезался в авто службы такси Bolt. От удара машину протаранило киоск с шаурмой.
Виновника ДТП задержала полиция. При обыске авто у него обнаружили порошок, напоминающий амфетамин.
На месте инцидента работали три патруля и одна карета скорой помощи.
Напомним, в Днепре перевернулась маршрутка с людьми.
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