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СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали

17:30
СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали - фото 1
СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали

В Святогорске Донецкой области контрразведка СБУ задержала служащего ВСУ, завербованного российского разведкой.

СБУ схватила шпиона ФСБ. За фотографии - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В начале 2019 боевик (служивший в "армии ДНР" – прим. ред.) выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещения, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров", - говорится в сообщении.

СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали - фото 194584

СБУ выявила шпиона и провела операцию по его задержанию. На данный момент военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ВМС Украины отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО

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