ВМС Украины отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО

ВМС Украина отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО

ВМС Украины отогнали российский корабль-шпион в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Во время планового изучения подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, осуществлявший сбор разведывательных данных. После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", - говорится в сообщении.

Отметим, что борьба между Украиной и РФ проходит не только на суше, но и на море. Наибольшим пиком морского противостоянии стран стали события 2018 г, когда россияне захватили украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

Через год после длительных переговоров Россия вернула Украине захваченные корабли.