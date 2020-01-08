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ВМС Украины отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО

Вчера, 22:30
ВМС Украина отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО - фото 1
ВМС Украина отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО

ВМС Украины отогнали российский корабль-шпион в Азовском море.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

ВМС Украины отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО - фото 194038

"Во время планового изучения подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, осуществлявший сбор разведывательных данных. После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", - говорится в сообщении.

ВМС Украины отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО - фото 194036

Отметим, что борьба между Украиной и РФ проходит не только на суше, но и на море. Наибольшим пиком морского противостоянии стран стали события 2018 г, когда россияне захватили украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

ВМС Украины отогнали русский корабль-шпион в Азовском море - ФОТО - фото 194039

На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

Через год после длительных переговоров Россия вернула Украине захваченные корабли.

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