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СБУ "оправдалась" за допрос Стерненко: Все подробности

13:30
СБУ "оправдалась" за допрос Стерненко: Все подробности - фото 1
СБУ "оправдалась" за допрос Стерненко: Все подробности

Служба безопасности Украины объяснила, зачем вызвала на допрос блогера Сергея Стерненко.

СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост СБУ в Telegram.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека", - говорится в сообщении.

Позже Сергей Стерненко отреагировал на пост СБУ.

"Эммм, а в СБУ о презумпции невиновности слышали вообще? А о давлении от Венедиктовой и Авакова? «Убитый человек» это подозреваемый Кузнецов, который напал на меня за 1000 $ Фейспалм", - написал блогер.

СБУ 'оправдалась' за допрос Стерненко: Все подробности - фото 200158

 

Отметим, что в последние месяцы многие пророссийские паблики активизировали свою кампанию по дискредитации блогера. Не исключением стала и нынешняя одиссея с "подозрением Стерненко". В ответ на действия СБУ, патриотическая общественность провела целый ряд акций с требованием прекратить политические репрессии.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

15 мая 2020 г. правоохранители вручили подозрения лицам, напавшим на блогера.

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Новости Украина Сергей Стерненко СБУ допрос
Без табу
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