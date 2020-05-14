Владимир Зеленский Игорь Коломойский Карантин в Украине война на Донбассе

СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО

22:00
СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО - фото 1
СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО

СБУ вызвала на допрос блогера Сергея Стерненко для вручения подозрения.

Венедиктова встречалась с вдовой напавшего на Стерненко киллера

Об этом он написал в Facebook.

СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО - фото 200050

"18 мая в 9:00 я должен появиться в главном следственном управлении СБУ по адресу г. Киев, ул. Аскольдов, . Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно следователь не указывает. Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой", - заявил блогер.

СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО - фото 200051

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Стерненко СБУ допрос Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд - фото 1
Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд
23:01
На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО - фото 1
На Закарпатье рухнул кинотеатр, под завалами оказались люди – жуткие ФОТО
19:30
Свинарчуку изменили подозрение: Все подробности - фото 1
Свинарчуку изменили подозрение: Все подробности
18:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35