СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО

СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО

СБУ вызвала на допрос блогера Сергея Стерненко для вручения подозрения.

Об этом он написал в Facebook.

"18 мая в 9:00 я должен появиться в главном следственном управлении СБУ по адресу г. Киев, ул. Аскольдов, 3А. Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно следователь не указывает. Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой", - заявил блогер.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.