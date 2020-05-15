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Беглый и Мертвый: Нападавшим на активиста Стерненко огласили подозрение

15:00
Прокуроры для проформы уведомили о подозрении нападавших на активиста Стерненко - фото 1
Прокуроры для проформы уведомили о подозрении нападавших на активиста Стерненко

В пятницу, 15 мая, в день вызова экс-главы ячейки "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко на допрос в СБУ, правоохранители решили фиктивно уведомить о подозрении в совершении преступления двоих на него нападавших - Александра Исайкула и Ивана Кузнецова.

Правда, первого следователи даже не разыскивают (он скрывается от правосудия за пределами Украины), а второй - погиб в результате нападения. Так что совсем не факт, что СБУшники и прокуроры решили всерьез заняться расследованием дела о покушении на активиста. С другой стороны, это существенный шаг вперед в деле о нападении на активиста.

СБУ вручит подозрение Стерненко – ФОТО

Впрочем, не исключено, что таким образом представители пророссийской системы продолжают борьбу со Стерненко и патриотически настроенными людьми, но пытаются снизить градус противостояния перед вручением подозрения самому активисту. Ему, как известно, шьют превышение мер самозащиты, хотя сам факт группового нападения вооруженных людей должен снимать все нормы самообороны.

Тем не менее, с генпрокурора Ирины Венедиктовой, как пишут многие СМИ, требуют оглашения подозрения активисту и ее друг Андрей Портнов, и многие деятели с Банковой. Сама глава ОГП, если судить по многочисленным интервью и высказываниям, в принципе, не испытывает симпатии к патриотически настроенным деятелям. Зато почитает совковые и пророссийские взгляды.

Так или иначе, даже фиктивное объявление подозрения в нападении для Исайкула не значит вообще ничего: он скрылся за границей и находится вне досягаемости правоохранительных органов. Более того, его даже никто не ищет, о чем свидетельствуют официальные данные СБУ.

Беглый и Мертвый: Нападавшим на активиста Стерненко огласили подозрение - фото 200075

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

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Сергей Стерненко СБУ Генеральная прокуратура уголовное дело Нападения на активистов Правый сектор Ирина Венедиктова Новости Украина
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