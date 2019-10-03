САП требует арестовать "друга" Кличко. Что известно?

САП требует арестовать "друга" Кличко. Что известно?

САП потребовала арестовать экс-нардепа Максима Микитася с правом внесения залога в 300 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

"Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн. залога", - сообщили в прокуратуре и объяснили, в чем именно виноват бизнесмен.

По словам следователей, экс-нардеп обвиняется в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров

Но время шло и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценен.

Напомним, что в сентябре 2019 г. Максим Микитась вышел из "Укрбуда", что привело к приостановке строек множества обьектов. В их числе и многострадальный Шулявский мост.