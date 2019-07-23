Суд отпустил обвиняемого в хищении 82 миллионов экс-командующего Нацгвардией

Аллерову разрешили свободно перемещаться по стране

На заседании суда по продлению меры пресечения для подозреваемого в причастности к растрате десятков миллионов гривен при закупке квартир для бойцов НГУ, служители Фемиды решили снять с Юрия Аллерова практически все обязательства.

Следующим шагом по сливу дела генерала будет полное его оправдание. И к этому судьи, безусловно, придут, ведь в Украине не посадили еще ни одного топового госслужащего.

Так, 10 июля, когда прокуроры САП пытались что-то там рассказать о необходимости содержать Аллерова хотя бы под домашним арестом, следственная судья Соломенского районного суда города Киева Виктория Жовноватюк постановила отпустить обвиняемого без каких-либо ограничений кроме выезда за границу. Ранее экс-генерал Нацгвардии не мог покидать жилье без разрешения следователей.

Напомним, по данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают в НАБУ – обмен неравноценен.