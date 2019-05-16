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САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд

Вчера, 17:00
САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд - фото 1
САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело на нардепа Сергея Лещенко из-за вероятного получения взяток.

Жена нардепа Лещенко назвала принятие языкового закона "псевдопатриотизмом" и манипуляцией

Об этом сообщили сами следователи.

Как утверждает САП, основанием для уголовного преследования послужило приобретение Лещенком элитной квартиры в центре Киева.

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимого общественного мнения в медиапространстве", - сказано в сообщении САП.

САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд - фото 181089

Сам нардеп со всеми обвинениями ознакомился и не замедлил с ответом.

"История повторяется, но теперь в виде трагифарса. Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела ... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия", - отметил Лещенко и перешел к ответным действиям.

САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд - фото 181090

"Я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал депутат.

Напомним, 11 апреля в антикоррупционном бюро выступили с резким заявлением по поводу подрывной работы своих коллег из САП по делу о хищениях в "Укроборонпроме".

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Сергей Лещенко САП Юрий Луценко Новости Украина
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