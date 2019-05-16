САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд

САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело на нардепа Сергея Лещенко из-за вероятного получения взяток.

Об этом сообщили сами следователи.

Как утверждает САП, основанием для уголовного преследования послужило приобретение Лещенком элитной квартиры в центре Киева.

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимого общественного мнения в медиапространстве", - сказано в сообщении САП.

Сам нардеп со всеми обвинениями ознакомился и не замедлил с ответом.

"История повторяется, но теперь в виде трагифарса. Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела ... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия", - отметил Лещенко и перешел к ответным действиям.

"Я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал депутат.

Напомним, 11 апреля в антикоррупционном бюро выступили с резким заявлением по поводу подрывной работы своих коллег из САП по делу о хищениях в "Укроборонпроме".