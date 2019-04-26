Жена нардепа Лещенко назвала принятие языкового закона "псевдопатриотизмом" и манипуляцией
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Верховной Радой в четверг, 25 апреля, сразу же стал причиной скандала с участием не отличающейся любовью к Украине супруги нардепа Сергея Лещенко Анастасии Топольской.
После того, как нардепы наконец-то сподобились проголосовать "за" законопроект, который должен защитить украинский язык и привести к абсолютно "лагідній українізації", пятая колонна начала бунты в Раде, соцсетях и обществе.
Ватники Бойко и Новинский сразу же заблокировали подписание документа, зарегистрировав в парламенте проект о признании голосования недействительным, а массы недовольных людей с "русскоговорящей челюстью" начали свое бурление.
Среди таковых оказалась и Топольская, которая с головой ушла в интернет-войну на странице популярной певицы Наталии Жижченко, известной под псевдонимом ONUKA.
Последняя в Instagram дала понять, что поддерживает принятие закона.
Но в тред пришла жена пытающегося официально переметнуться из БПП в команду Зеленского еврооптимиста Сергея Лещенко, который, кстати, на голосование за закон об украинском языке попросту не прибыл.
Топольская не только расскказала о "тотальной украинизации", но еще и приплела к этому войну на Донбассе, а также невесть почему заявила, что "нигде в Европе такого нету":
"При всем уважении, я не согласна. Знать язык - это одно. А этот закон - тотальная украинизация, который меня, как русскоговорящую украинку, ущемляет в правах. Плюс я сомневаюсь, что при таком законе Донбасс и Крым захотят когда-либо вернуться. Ничего хорошего, чистый псевдопатриотизм и манипуляция. Смотри чуть глубже, Ната. Нигде в Европе такого нет.
В общем, само собой, русскоговорящая и ущемленная осталась при своем мнении, но натыкали в комментах ей действительно знатно. Общее возмущение постом супруги Лещенко выразила Ксю Сазонова:
"Главное, чтобы тебя не ущемили "русский мир" и война в стране, а вот украинский язык ущемил".