Жена нардепа Лещенко назвала принятие языкового закона "псевдопатриотизмом" и манипуляцией

10:00 26 апреля,

Жена Сергея Лещенко показала себя обычной ватницей / Новое время

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Верховной Радой в четверг, 25 апреля, сразу же стал причиной скандала с участием не отличающейся любовью к Украине супруги нардепа Сергея Лещенко Анастасии Топольской.

После того, как нардепы наконец-то сподобились проголосовать "за" законопроект, который должен защитить украинский язык и привести к абсолютно "лагідній українізації", пятая колонна начала бунты в Раде, соцсетях и обществе.

Ватники Бойко и Новинский сразу же заблокировали подписание документа, зарегистрировав в парламенте проект о признании голосования недействительным, а массы недовольных людей с "русскоговорящей челюстью" начали свое бурление.

Среди таковых оказалась и Топольская, которая с головой ушла в интернет-войну на странице популярной певицы Наталии Жижченко, известной под псевдонимом ONUKA.

Последняя в Instagram дала понять, что поддерживает принятие закона.

Но в тред пришла жена пытающегося официально переметнуться из БПП в команду Зеленского еврооптимиста Сергея Лещенко, который, кстати, на голосование за закон об украинском языке попросту не прибыл.

Топольская не только расскказала о "тотальной украинизации", но еще и приплела к этому войну на Донбассе, а также невесть почему заявила, что "нигде в Европе такого нету":

"При всем уважении, я не согласна. Знать язык - это одно. А этот закон - тотальная украинизация, который меня, как русскоговорящую украинку, ущемляет в правах. Плюс я сомневаюсь, что при таком законе Донбасс и Крым захотят когда-либо вернуться. Ничего хорошего, чистый псевдопатриотизм и манипуляция. Смотри чуть глубже, Ната. Нигде в Европе такого нет.

А когда же адекватные пользователи начали разваливать музыкантшу аргументами и пояснениями, та обозвала депутатов Верховной Рады "тухлыми телами". Наверное, своего мужа она таким не считает, ведь он за закон не голосовал.

В общем, само собой, русскоговорящая и ущемленная осталась при своем мнении, но натыкали в комментах ей действительно знатно. Общее возмущение постом супруги Лещенко выразила Ксю Сазонова:

"Главное, чтобы тебя не ущемили "русский мир" и война в стране, а вот украинский язык ущемил".