Самолет SkyUp не сумел взлететь из Чехии: сотни пассажиров оказались в ловушке

Самолет SkyUp сломался еще перед взлетом

Boeing-737 украинского лоукостера SkyUp, который должен был осуществить рейс PQ842 Пардубице - Киев, сломался прямо перед вылетом. Из-за этого все пассажиры более чем на сутки "зависли" в аэропорту фактически между границами Чехии и Украины.

О происшествии, которое произошло в аэропорту Пардубице, соощили на своих страницах в Facebook сами пассажиры авиакомпании, которых попросили выйти из самолета после того, как у него не запустились двигатели.

Вылет лайнера должен был состояться еще вчера в 15:10, но по сей момент рейс задерживают. В самом SkyUp утверждают, что инцидент связан с тем, что "наземная служба аэропорта не смогла обеспечить обслуживание лайнера", мол, у "Боинга" возникли проблемы с работой вспомогательной силовой установки, которая должна запускать двигатели.

"Нетрудоспособность установки не является препятствием для нормального выполнения полетов, двигатели запускают от устройства наземного запуска. С самыми двигателями самолета все в порядке", - подчеркнули в лоукостере. - Обслуживающая компания в Пардубице ранее заверила, что обеспечит устройством наземного запуска самолет в аэропорту, но ее мощности не хватило для запуска".

Представители украинской компании утверждают, что пассажиров разместили в гостинице при аэропорте, а также "обеспечили их всеми сопутствующими услугами, предусмотренными правилами перевозок пассажиров и багажа в случае задержки авиарейсов - питанием, напитками и трансфером".

Впрочем, сами заложники ситуации, разумеется, ею недовольны. А для их возвращения в Украину теперь отправляют другой самолет. Время его вылета в столицу еще неизвестно.

К слову, не исключено, что ЧП используют конкуренты лоукостера из компании МАУ, которые мечтают навязать рынку свою монополию.

Напомним, 12 июня прошлого года Барышевский районный суд впервые решил распространить своё влияние на всю Украину. Тогда служители Фемиды почему-то постановили отменить все рейсы лоукостера из-за иска жительницы Барышевки Оксаны Пасенко о том, что SkyUp якобы причинил ей ущерб задержкой рейса.

Правда, как оказалось, "автор" иска никогда не летала за границу и уж тем более не пользовалась услугами авиакомпании, о которой идёт речь. Более того, отказ всех инстанций реагировать на решение судей о приостановке лицензии породил обращение к связанному с Коломойским нардепу "от этой же женщины".

Вслед за зашкваром со SkyUp Барышевский суд по той же схеме приступил к оказанию помощи олигарху и по делам о национализации "ПриватБанка": реагируя на абсолютно дебильный гражданский иск, судьи вынесли вердикт о запрете работы одной из главных противниц возврата Коломойскому банка - замглавы НБУ Екатерине Рожковой.